Chi affronterà Sinner al 2° turno degli US Open? Nuovo derby italiano in arrivo

Sarà derby azzurro al secondo turno degli US Open 2023 tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Pronostico rispettato da entrambi i nostri portacolori nel loro primo match a New York. L’altoatesino ha sconfitto agevolmente in tre set il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di, mentre il piemontese ha avuto la meglio del qualificato americano Nicolas Moreno de Alboran per 6-3 6-4 6-2.

Sinner partirà certamente con i favori del pronostico rispetto a Sonego. Il numero sei del mondo si è già trovato a vivere un derby italiano in queste settimane sul cemento americano, battendo infatti Matteo Berrettini nel secondo turno a Toronto. Una vittoria che ha sicuramente portato bene al nativo di San Candido, visto che ha poi conquistato in Canada il suo primo 1000 della carriera.

Sia Sinner sia Sonego sono due specialisti dei derby azzurri in questo 2023, visto che questo sarà addirittura la sesta sfida per entrambi contro un altro tennista italiano. Sono due le sfide tra di loro, con Sinner che poi ha affrontato per altre due volte Musetti (anche se in una non è sceso in campo) e poi Matteo Berrettini, che invece Sonego ha incrociato in altre due circostanze, oltre quella con Marco Cecchinato.

Come detto sono due i precedenti in questa stagione (anche in carriera) tra i due tennisti italiani. Ad imporsi in entrambe le circostanze è stato il numero sei del mondo. La prima volta Sinner ha sconfitto Sonego nei quarti di finale sul cemento di Montpellier per 6-4 6-2, andando poi a conquistare anche il torneo. Il secondo successo del nativo di San Candido è poi arrivato sull’erba di Halle negli ottavi di finale dopo un match molto combattuto e chiuso al terzo set con il punteggio di 6-7 6-4 6-4.

