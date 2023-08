US Open 2023, le quote dei bookmakers per le scommesse. Djokovic il favorito, Alcaraz subito dietro. Sinner a 13

Manca ormai sempre meno all’inizio degli US Open 2023, ultimo Slam stagionale che si svolgerà dal 28 agosto al 10 settembre. Ai blocchi di partenza si presenteranno tutti i tennisti più forti al mondo e lo spettacolo di certo non mancherà. Visto l’imminente inizio, andiamo a dare un’occhiata alle quote dei bookmakersper per quanto riguarda i vincitori finali del torneo newyorkese.

In campo maschile il favorito principale per i siti di scommesse è il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il serbo è reduce dal magnifico successo al Masters 1000 di Cincinnati dopo una battaglia epica di quasi quattro ore contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e partirà come uomo da battere. Ecco perché la sua quota è la più bassa e oscilla tra il 2.20 e 2.25.

Subito dietro a Nole c’è proprio Alcaraz (vincitore della scorsa edizione degli US Open), che è dato tra il 2.50 e 2.60, mentre si trova tra l’8.00 e il 9.00 il russo Daniil Medvedev. Più distanti gli altri big: l’italiano Jannik Sinner è quotato a 13.00, il greco Stefanos Tsitsipas è dato tra il 15.00 e il 16.00 e il tedesco Alexander Zverev e il danese Holger Rune hanno una quota tra il 26.00 e il 33.00. A seguire ci sono il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Taylor Fritz, che sono dati rispettivamente a 33.00 e tra il 33.00 e il 40.00. Per quanto riguarda gli altri italiani più importanti oltre a Sinner, Matteo Berrettini è quotato tra il 41.00 e il 50.00 e Lorenzo Musetti tra il 121.00 e 150.00.

In campo femminile la principale candidata al trionfo finale secondo i bookmakers è la vincitrice dell’edizione del 2022, ossia la polacca Iga Swiatek (n.1 al mondo), che è data a 3,25. Dietro di lei la bielorussa Aryna Sabalenka a 5.00/5.50, la statunitense Cori Gauff (fresca vincitrice al WTA 1000 di Cincinnati) e la kazaka Elena Rybakina a 8.00 e la statunitense Jessica Pegula tra l’11.00 e il 12.00, mentre intorno a quota 20.00 c’è la tunisina Ons Jabeur, finalista l’anno scorso. In casa Italia Camila Giorgi è a 150.00 e Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto a 250.00.

Foto: LaPresse