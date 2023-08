Atletica, Massimo Stano: “Martin ha fatto la doppietta: volevo riuscirci io. Mi servirà per le Olimpiadi”

Massimo Stano ha concluso al settimo posto la 35 km di marcia ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 20 km, che quattro giorni fa si è ritirato nella gara presente anche ai Giochi, ha provato a impostare il ritmo fin dalle battute iniziali, ma attorno al 25mo chilometro si è progressivamente staccato dal vertice della gara. Il pugliese non è riuscito a difendere il titolo conquistato l’anno scorso a Eugene e ha concluso con il tempo di 2h25:59 nella prova vinta dallo spagnolo Alvaro Martin, capace di firmare la doppietta dorata dopo il trionfo di quattro giorni fa.

Massimo Stano ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Oggi almeno non ha gareggiato mio fratello, ho gareggiato io (ride, riferendosi alla prova sottotono della 20 km, n.d.r.). Mi sono divertito ogni metro, ho dato il massimo. Purtroppo è andata così, sono rammaricato ma sono contento perché sono riuscito a esprimermi, anche se non al meglio per come mi sono allenato. Martin ha fatto quello che avrei voluto fare io, ha dimostrato che la doppietta era possibile, sono contento per lui”.

Il 31enne ha poi proseguito: “Ho dato il massimo ed è quello che conta, mi porto a casa un settimo posto e va bene così. Guarderò anche oggi la premiazione dal basso, l’anno prossimo è un altro anno e speriamo che questa esperienza mi serva per le Olimpiadi. Non ho mai avuto paura di gareggiare anche quando non ero al massimo, il settimo posto non è scontato come può sembrare. Mi dispiace per il lavoro duro fatto dal mio staff, non sono riuscito a sfruttare tutti i mezzi“.

Foto: Colombo/FIDAL