Laver Cup 2023, definite le squadre: assenti Alcaraz e Sinner. Rune guiderà Team Europe

Dal 22 al 24 settembre, la Rogers Arena di Vancouver, in Canada, sarà teatro della sesta edizione della Laver Cup, la competizione a squadre di tennis che metterà a confronto una rappresentativa dell’Europa opposta a una che rappresenta il resto del mondo.

Una manifestazione di cui Roger Federer si è fatto promotore negli ultimi anni e, non a caso, vedrà anche la sua presenza quest’anno. Il 20-volte campione Slam lancerà la moneta per l’ultima partita serale e poi tornerà in campo per un’intervista con Jim Courier.

