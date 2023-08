US Open 2023, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz l’uno contro l’altro sull’Arthur Ashe in allenamento – VIDEO

Un antipasto di quel che sarà? Lo scopriremo. Il sorteggio del tabellone principale degli US Open 2023, andato in scena ieri, ha stabilito il percorso per i tennisti presenti nell’ultimo Slam della stagione. Jannik Sinner non è stato troppo fortunato, visti gli incroci che lo attendono.

Tra questi, qualora l’altoatesino dovesse spingersi fino ai quarti di finale, vi potrebbe essere la sfida con Carlos Alcaraz, replicando quanto accaduto nel 2022 sempre a livello di quarti. Una partita straordinaria, tra le più belle che ci siano state a New York, durata cinque ore e in cui i due hanno sfoderato tutto il loro talento per superarsi. Lo spagnolo si impose, annullando una palla match a Sinner. Un’edizione che poi vide il giovane iberico conquistare il suo primo Major in carriera, tenendo conto del secondo vinto quest’anno a Londra (Wimbledon).

Vedremo quindi se ci sarà modo per l’italiano di prendersi una rivincita, ricordando che nel 2023 i due già si sono confrontati in due circostanze: vittoria di Alcaraz a Indian Wells e successo di Jannik a Miami, al termine di un match fantastico. Ecco che ieri a New York, sul campo dell’Arthur Ashe Stadium, i tennisti si sono cimentati in allenamento, simulando un “mini-match”.

Gli scambi spettacolari non sono mancati e il pubblico, presente numeroso, si è molto divertito. Al termine del training, abbracci tra i due primattori della racchetta, che anche in questa circostanza hanno fatto vedere quanto si stimino reciprocamente.

Di seguito gli highlights del confronto tra i due:

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-ALCARAZ A NEW YORK

Foto: LaPresse