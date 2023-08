Quando gioca Sinner agli US Open? Definito il giorno: data, programma, tv e avversario

Definito il giorno nel quale Jannik Sinner farà il proprio esordio agli US Open 2023. L’altoatesino (n.6 del mondo) giocherà martedì 29 agosto, con orario e campo da stabilire, contro il tedesco Yannick Hanfmann. Un match nel quale Sinner sarà chiamato a rispettare i favori del pronostico e a mostrare la solidità del top-player.

Reduce dalla grande vittoria di Toronto, Sinner non è riuscito a confermarsi a un livello elevato a Cincinnati, venendo eliminato nel primo incontro (secondo turno) dal serbo Dusan Lajovic. Vero è che Jannik ha così potuto recuperare al meglio dalle fatiche in Canada e prepararsi per lo Slam a New York.

Contro il teutonico non ci sono precedenti, di conseguenza Jannik dovrà trovare in campo le soluzioni per far male al suo avversario. Un rivale (n.54 del mondo) da non sottovalutare, in ascesa e dotato di un ottimo servizio. La risposta dell’italiano dovrà fare il suo e, nello stesso tempo, la sua battuta dovrà essere più consistente di quanto si è visto nelle ultime uscite.

La partita tra Jannik Sinner e il tedesco Yannick Hanfmann, in programma martedì 29 agosto, sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro da SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix (per gli abbonati). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

CALENDARIO JANNIK SINNER US OPEN 2023

Martedì 29 agosto

Orario da definire Jannik Sinner vs Yannick Hanfmann – Campo da definire

JANNIK SINNER US OPEN 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse