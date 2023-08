US Open 2023: Jannik Sinner batte senza patemi l’amico Sonego e accede al terzo turno

Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli US Open 2023. L’altoatesino ha fatto suo il derby azzurro con Lorenzo Sonego, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 dopo due ore e sei minuti di gioco. Una partita dominata dal numero sei del mondo, che continua nella sua striscia vincente negli incontri contro i tennisti italiani (sesto derby vinto nel 2023).

Davvero molto importante per Sinner non aver concesso nemmeno una palla break a Sonego. Altissime le percentuali con il servizio: 89% di punti vinti quando ha servito la prima e l’80% con la seconda. Soprattutto sono stati solo dieci i punti vinti in risposta da Sonego. I vincenti di Jannik sono stati 27 contro i 19 del piemontese.

Sinner ha subito una palla break in apertura di match, ma Sonego riesce ad annullarla con un dritto vincente. Il numero sei del mondo, però, è molto aggressivo in risposta e mette pressione al piemontese. Il risultato è il break di Jannik nel terzo game, con l’altoatesino che poi scappa sul 3-1. Sinner non concede occasioni di rientrare nel set e va a chiudere la prima frazione sul 6-4.

Anche nel secondo set Sinner parte fortissimo, mentre Sonego è contratto e sbaglia troppe volte. Jannik si procura due palle break in avvio e sulla prima arriva un altro errore di dritto del piemontese. Sinner è perfetto nei propri turni di servizio e non lascia nemmeno una palla break al connazionale. Il gioco di Sonego non fa male a Jannik, che invece con le sue accelerazioni porta via ancora la battuta nel settimo gioco al piemontese. Sinner si prende il secondo set per 6-2.

Il copione della partita è sempre lo stesso. Sinner continua a comandare il gioco, tenendo i ritmi veramente molto alti. Il break per l’altoatesino arriva nel terzo gioco e Jannik si porta poi sul 3-1 e 4-2. Il numero sei del mondo non si volta più indietro e per Sonego non ci sono veramente possibilità di rientrare nel match. Il set finisce 6-4 in favore di Sinner.

Adesso per il nativo di San Candido al terzo turno ci sarà il vincente del match tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 30, ed il veterano svizzero Stan Wawrinka. Questo Sinner, però, impressiona e fa davvero ben sperare.

