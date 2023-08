Atletica, Leonardo Fabbri torna in gara dopo l’argento mondiale: Meeting di Padova con Sha’Carri Richardson

Leonardo Fabbri si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento nel getto del peso ai recenti Mondiali di atletica leggera. L’azzurro sarà uno dei volti simbolo del Meeting di Padova, che andrà in scena domenica 3 settembre. Il toscano, capace di spedire l’attrezzo a 22.34 metri in quel di Budapest e poi di toccare la fettuccia dei 23 incappando in un nullo, affronterà nuovamente Zane Weir (male nella finale iridata dopo il 22.15 di Vicenza) e lo statunitense Joe Kovacs (bronzo nella capitale ungherese). Padova è una città cara all’allievo di Paolo Dal Soglio, che qui siglò il suo vecchio personale di 21.99.

L’altra atleta di copertina sarà la statunitense Sha’Carri Richardson, ovvero la Campionessa del Mondo di 100 metri e 4×100. L’americana correrà in terra veneta per la terza volta consecutiva e sfiderà la connazionale Twanisha Terry (sua compagna in staffetta), la giamaicana Briana Williams e la bahamense Antonique Strachan. Da seguire anche il giamaicano Tajay Gayle (bronzo mondiale nel salto in lungo).

Nadia Battocletti ha scelto i 1500 metri per ritornare in gara dopo la prestazione non brillante offerta a Budapest e sarà affiancata da Sintayehu Vissa e Federica Del Buono. Catalin Tecuceanu e Francesco Pernici correranno gli 800 metri dopo essersi distinti ai Mondiali, mentre Alessandro Bonora, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Brayana Lopez si vedranno sui 400 metri. Ossama Meslek impegnato sui 1500 metri.

Tra gli ostacoli spazio per Hassane Fofana, Elena Carraro, Veronica Besana, Giada Carmassi. Tra gli 800 metri si preannuncia il duello tra l’americana Sage Hurta-Klecker e la slovena Anita Horvat. Nel salto con l’asta l’ucraina Yuliya Levchenko contro Alessia Trost e Idea Pieroni. Sui 100 metri lo statunitense Kyree King e il plurimedagliato olimpico e mondiale canadese Aaron Brown con Andrea Federici.

Foto: Colombo/FIDAL