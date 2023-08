US Open 2023, il tabellone di Jannik Sinner. Cammino durissimo per l’altoatesino

Un cammino infernale quello che aspetta Jannik Sinner negli ormai imminenti US Open 2023. La fortuna, questa volta, ha sicuramente voltato le spalle al numero sei del mondo, che avrà davvero un tabellone durissimo. Già l’esordio con il tedesco Yannick Hanfmann non è da sottovalutare con il possibile derby azzurro al secondo turno contro Lorenzo Sonego, che comincerà contro un qualificato.

Nell’eventuale terzo turno la testa di serie designata è l’argentino Tomas Martin Etcheverry, ma difficilmente il sudamericano dovrebbe arrivare a questo punto del torneo, vista la presenza del veterano Stan Wawrinka e del giapponese Yoshihito Nishioka, che si affrontano in un primo turno molto interessante.

Dagli ottavi di finale inizia il durissimo lavoro di Sinner. Infatti l’azzurro potrebbe trovarsi di fronte il tedesco Alexander Zverev, sicuramente in ripresa nelle ultime settimane. Non sarà comunque semplice la testa di serie numero dodici arrivare fino agli ottavi, visto che già l’esordio con l’australiano Vukic è pericoloso, ma anche un terzo turno con Grigor Dimitrov o Andy Murray nasconde tante insidie.

L’appuntamento per Sinner, però, è fissato soprattutto per i quarti di finale. Un anno dopo, infatti, ci potrebbe essere l’attesissima rivincita con Carlos Alcaraz. Nella scorsa stagione ci fu una partita epica, con il successo dello spagnolo al quinto set, annullando anche un match point all’azzurro. Il numero uno non dovrebbe avere problemi ad arrivare ai quarti, risparmiando quelle fatiche che invece potrebbe avere Sinner lungo tutto il cammino.

Chi uscirà vincente da questo fantastico quarto di finale, dovrebbe vivere una semifinale contro Daniil Medvedev. Il russo, infatti, è stato sorteggiato nella parte alta. Il vero pericolo per il numero tre del mondo è rappresentato agli ottavi dall’australiano Alex De Minaur, con un ipotetico derby ai quarti con il connazionale Andrey Rublev.

In tutto questo può forse tirare un sospiro di sollievo Novak Djokovic, che ha schivato forse i nomi più pericolosi nel suo cammino verso la finale. Il serbo è reduce dall’incredibile vittoria in finale a Cincinnati contro Carlos Alcaraz, con un possibile nuovo match tra loro, però si spera Sinner permettendo.

