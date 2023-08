US Open 2023, Daniil Medvedev: “Sempre ottimo iniziare così bene. Giocare sull’Arthur Ashe è sempre fantastico”

Tutto davvero molto facile all’esordio agli US Open 2023 per Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero tre, ha superato l’ungherese Attila Balazs con un perentorio 6-1 6-1 6-0 in appena un’ora e diciassette minuti di gioco. Il campione del 2021 affronterà al prossimo turno l’australiano Christopher O’Connell, che ha superato da sfavorito il connazionale Max Purcell.

Medvedev ha commentato così il suo esordio nel torneo: “È sempre un’ottima cosa iniziare bene il torneo. Sono contento della mia prestazione. Non vedo l’ora che arrivino le prossime partite e voglio giocare il più a lungo possibile a New York. Spero di poter giocare sempre meglio ogni partita perché ognuna sarà sempre più difficile”.

Il russo ha davvero dominato quest’oggi, mostrando davvero un’ottima confidenza in campo: “Ad un certo punto ho pensato di avere il controllo totale della partita e ho provato magari a perfezionare alcuni colpi. Sentivo stavo giocando sempre meglio durante la partita e continuavo a colpire più forte ed ero sempre più sicuro nei miei colpi. Giocare così è fantastico”.

Sul giocare sull’Arthur Ashe: “Ho vinto molti incontri sull’Arthur Ashe e mi sa che ci ho perso davvero poche volte. Ho vissuto un sacco di partite fantastiche. Onestamente ogni volta che gioco sull’Arthur Ashe ho la sensazione che il pubblico sia lì per me. Sento che New York mi ama. È una sensazione fantastica e mi fa sempre piacere tornare. Sono sempre entusiasta di giocare qui.”

FOTO: LaPresse