Universiadi 2023, il calendario di domani (5 luglio): orari, finali, tv

Sabato 5 agosto andrà in scena una nuova giornata di gare alle Universiadi 2023. A Chengdu (Cina) verranno messi in palio nuovi titoli e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia proverà a essere grande protagonista e a conquistare nuove medaglie in questa competizione riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle Universiadi 2023 nella giornata di domani (sabato 5 agosto).

CALENDARIO UNIVERSIADI DOMANI (5 AGOSTO)

Sabato 5 agosto

01.00 ATLETICA 20km Marcia Finale donne (classifica individuale e a squadre)

01.20 ATLETICA 20km Marcia Finale uomini (classifica individuale e a squadre)

03.00 NUOTO Batterie (200m dorso U, 200m stile D, 100m farfalla U, 50m dorso D, 50m rana U, 800m stile Libero D, staffetta 4x100m stile mista)

03.00 CANOTTAGGIO Tutte le specialità Ripescaggi e semifinali

03.00 ATLETICA Eptathlon Salto in lungo

03.30 SCHERMA Spada femminile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio misto semifinali, doppio maschile e femminile Finali

04.00 BADMINTON Singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto – 2° e 3° turno

04.00 TUFFI Preliminare Trampolino 3m Donne

04.00 ATLETICA 800m Semifinali uomini

04.00 TENNISTAVOLO Singolare maschile e femminile Semifinali

04.20 ATLETICA Eptathlon Lancio del giavellotto A

04.25 ATLETICA Salto in lungo Qualificazione uomini

04.30 SCHERMA Sciabola maschile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta

04.30 ATLETICA Staffetta 4x100m 1° turno donne

05.00 ATLETICA Staffetta 4x100m 1° turno uomini

05.00 BASKET FEMMINILE LS21-LS22 (7°-8° posto)

05.00 BASKET FEMMINILE WW21-WW22 (5°-6° posto)

05.00 BASKET FEMMINILE 3C-3A (9°-12° posto)

05.00 BASKET FEMMINILE 3B-3D (9°-12° posto)

05.20 ATLETICA Eptathlon Lancio del giavellotto B

06.00 TENNISTAVOLO Singolare maschile e femminile Finali

07.00 TUFFI Trampolino 3m Donne Semifinale

07.00 GINNASTICA ARTISTICA Finali di specialità 1a sessione (5 finali)

09.00 BASKET FEMMINILE LS23-LS24 (3°-4° posto)

09.00 SCHERMA Spada femminile a squadre Finale 3° posto

09.00 VOLLEY WM28 – WM31

09.00 VOLLEY WM29 – WM32

09.15 TUFFI Trampolino 1m Uomini Finale

09.50 SCHERMA Sciabola maschile a squadre Finale 3° posto

11.00 SCHERMA Spada femminile a squadre Finale

11.30 VOLLEY WM25 – WM30

11.30 VOLLEY LM25 – LM30

11.30 VOLLEY FEMMINILE WW17 – WW18

11.30 VOLLEY FEMMINILE LW17 – LW18

11.30 VOLLEY LM28 – LM31

11.55 SCHERMA Sciabola maschile a squadre Finale

12.00 ATLETICA Lancio del martello Finale donne

12.05 ATLETICA Salto con l’asta Finale uomini

12.20 ATLETICA 110m ostacoli Semifinali

12.30 NUOTO Semifinali (200m stile D, 100m farfalla U, 50m dorso D, 200m dorso U, 50m rana U) e Finali (800m stile Libero U, 200m rana D, 100m stile U, 100m farfalla D, staffetta 4x100m stile mista)

12.30 ATLETICA Salto triplo Finale donne

12.50 ATLETICA Eptathlon 800m (prova Finale)

13.00 GINNASTICA ARTISTICA Finali di specialità 1a sessione (5 finali)

13.20 ATLETICA Staffetta 4x400m 1° turno uomini

13.30 BASKET FEMMINILE WW23-WW24 (Finale)

13.45 ATLETICA Lancio del disco Finale donne

14.00 ATLETICA Staffetta 4x400m 1° turno donne

14.00 VOLLEY WM27 – WM26

14.00 VOLLEY LM27 – LM26

14.00 VOLLEY FEMMINILE WW20 – WW22

14.00 VOLLEY FEMMINILE LW20 – LW22

14.00 VOLLEY LM29 – LM32

14.25 ATLETICA 5000m Finale donne

14.55 ATLETICA 110m ostacoli Finale

