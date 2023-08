Universiadi 2023, il calendario di domani (2 agosto): orari, finali, tv

Martedì 2 agosto andrà in scena una nuova giornata di gare alle Universiadi 2023. A Chengdu (Cina) verranno messi in palio nuovi titoli e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia proverà a essere grande protagonista e a conquistare nuove medaglie in questa competizione riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle Universiadi 2023 nella giornata di domani (martedì 2 agosto).

CALENDARIO UNIVERSIADI DOMANI (2 AGOSTO)

Mercoledì 2 agosto

03.00 WUSHU Sanda 70 kg U, 80 kg U quarti di finale, 52 kg D, 60 kg U, 70 kg U, 80 kg U Semifinali

03.00 NUOTO Batterie (200m stile U, 100m rana D, 200m misti U, 100m stile D, 1500m stile Libero U, staffetta 4x100m misti mista)

03.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 68-74 kg U, 57-62 kg D, +87 kg U, +73 kg D Pool

03.00 BADMINTON Squadre miste Semifinali

03.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m a coppie miste Qualificazioni (Fase 1)

03.00 ATLETICA Decathlon 100m

03.15 ATLETICA Lancio del martello Qualificazione A uomini

03.30 SCHERMA Spada Donne Fase a gironi

03.30 ATLETICA 400m ostacoli 1° turno uomini

03.45 ATLETICA Decathlon Salto in lungo

04.00 TUFFI Preliminare Piattaforma Donne

04.00 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m a coppie miste Qualificazioni (Fase 2)

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile 3° turno, doppio misto 2° turno

04.00 TENNISTAVOLO Doppio maschile, femminile e misto Round 1, Singolare maschile e femminile Round 4

04.00 PALLANUOTO Grecia(A1)-Ungheria(A4)

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE Giappone(A3)-Cina(A4)

04.10 ATLETICA 400m Semifinali donne

04.30 ATLETICA Lancio del martello Qualificazione B uomini

04.35 ATLETICA 400m Semifinali uomini

04.55 ATLETICA Decathlon Getto del peso

05.30 TIRO A SEGNO Carabina ad aria compressa 10m a coppie miste Finale

05.45 PALLANUOTO Giappone(A2)-Singapore(A3)

05.45 PALLANUOTO FEMMINILE Australia(A6)-Italia(A2)

05.50 SCHERMA Spada Donne Tabellone ad eliminazione diretta

07.00 SCHERMA Sciabola Uomini Fase a gironi

07.00 TUFFI Piattaforma Donne Semifinale, 3m Uomini Finale

07.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m a coppie miste Qualificazioni (Fase 1)

07.30 TAEKWONDO Kyorugi individuale 68-74 kg U, 57-62 kg D, +87 kg U, +73 kg D Semifinali

07.30 PALLANUOTO Slovacchia(B1)-Italia(B2)

07.30 PALLANUOTO FEMMINILE Singapore(A5)-Sudafrica(A1)

08.00 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m a coppie miste Qualificazioni (Fase 2)

08.00 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 3a sessione maschile

08.20 SCHERMA Sciabola Uomini Tabellone ad eliminazione diretta

09.00 BASKET 1A-2B (Quarti di finale)

09.00 BASKET 2A-1B (Quarti di finale)

09.00 BASKET 4C-3D (9°-15° posto)

09.00 TENNISTAVOLO Doppio maschile, femminile e misto Round 2

09.15 PALLANUOTO Cina(B4)-Corea del Sud(B6)

09.30 TIRO A SEGNO Pistola ad aria compressa 10m a coppie miste Finale

11.00 TENNISTAVOLO Doppio misto Round 3

11.00 PALLANUOTO Georgia(B5)-USA(B3)

11.30 BADMINTON Squadre miste Finale 3° posto

11.30 VOLLEY Argentina—Iran

11.30 VOLLEY Germania—Cina Taipei

11.30 VOLLEY Giappone—Ucraina

12.00 BADMINTON Squadre miste Finale

12.00 TAEKWONDO Kyorugi individuale 68-74 kg U, 57-62 kg D, +87 kg U, +73 kg D Finali

12.00 ATLETICA Decathlon Salto in alto

12.05 ATLETICA Salto in lungo Finale donne

12.10 ATLETICA 400m ostacoli Semifinali donne

12.30 NUOTO Semifinali (100m stile D, 100m rana D, 200m misti U, 200m stile U) e Finali (50m farfalla U, 100m dorso U, 50m farfalla D, 100m rana U, 200m dorso D, staffetta 4x100m misti mista)

12.30 GINNASTICA ARTISTICA Finale a squadre e qualificazioni individuali 4a sessione maschile

12.30 ATLETICA 100m Semifinali donne

12.50 ATLETICA Lancio del disco Finale uomini

12.55 ATLETICA 100m Semifinali uomini

13.15 ATLETICA 800m 1° turno donne

13.30 BASKET 1C-2D (Quarti di finale)

13.30 BASKET 2C-1D (Quarti di finale)

13.30 BASKET 3A-4B (9°-15° posto)

13.30 BASKET 4A-3B (9°-15° posto)

13.40 SCHERMA Spada Donne Finale

13.40 ATLETICA 10000m Finale uomini

13.45 ATLETICA Getto del peso Finale uomini

14.00 VOLLEY Italia—Brasile

14.00 VOLLEY Azerbaigian—Cina

14.00 VOLLEY Repubblica Ceca—India

14.00 VOLLEY Corea del Sud—Polonia

14.00 VOLLEY Portogallo—Hong Kong

14.05 SCHERMA Sciabola Uomini Finale

14.30 ATLETICA Decathlon 400m

15.00 ATLETICA 100m Finale donne

15.15 ATLETICA 100m Finale uomini

