Quando corre Marcell Jacobs ai Mondiali di atletica? Date, orari, tv, programma dalle batterie alla finale

Marcell Jacobs è uno degli italiani più attesi ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Il Campione Olimpico dei 100 metri si presenterà nella capitale magiara dopo aver corso una sola gara in stagione: 10.21 in Diamond League a Parigi. L’annata agonistica del Messia dell’atletica tricolore è stata nuovamente funestata da svariati problemi fisici, proprio come l’estate dello scorso anno era stata complicata (vinse gli Europei, ma in precedenza non ebbe modo di presentarsi alla semifinale dei Mondiali).

Il velocista lombardo ha lavorato alacremente negli ultimi mesi per ritrovare la forma dei giorni migliori e l’auspicio è che possa essere davvero competitivo nell’evento più importante dell’anno. Marcell Jacobs insegue l’unico alloro che manca alla sua gloriosa carriera, dopo aver vinto due ori olimpici, un oro europeo, un oro iridato indoor e un oro continentale in sala. L’appuntamento è subito per la prima giornata dei Mondiali: sabato 19 agosto lo vedremo all’opera nelle batterie dei 100 metri (ore 19.43). L’attenzione si sposterà poi sul giorno seguente (domenica 20 agosto) per le semifinali (ore 16.35) e l’atto conclusivo (ore 19.10).

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari di quando Marcell Jacobs gareggia ai Mondiali 2023 di atletica leggera e il palinsesto tv e streaming per seguire il Campione Olimpico dei 100 metri durante la rassegna iridata a Budapest. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai e di Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS MONDIALI ATLETICA 2023

Sabato 19 agosto

12.35 100 metri, turno preliminare (Jacobs è esentato)

19.43 100 metri, batterie

Domenica 20 agosto

16.35 100 metri, semifinali

19.10 100 metri, finale

PROGRAMMA MARCELL JACOBS MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; canali Eurosport (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse