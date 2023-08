Ultimi consigli per il Fantacalcio (26-28 agosto): chi far giocare, chi lasciare in panchina, possibili gol e bonus

Mancano poche ore all’inizio della seconda giornata di campionato: i fantallenatori hanno ancora poco tempo a disposizione per decidere quale formazione schierare in vista del turno numero due del campionato. Spesso si tende a scegliere i giocatori con largo anticipo, ma controllare chi far giocare qualche minuto prima dell’inizio delle partite può essere un fattore decisivo tra la vittoria e la sconfitta. Andiamo a vedere qualche nome su cui puntare e, d’altro canto, chi sarebbe meglio lasciare in panchina.

Seguiamo l’ordine cronologico del programma di questo weekend: c’è molto fermento in casa Roma che, nonostante abbia pareggiato all’esordio con la Salernitana, ha comunque mostrato un gioco più dinamico, specie nel primo tempo contro i campani. Per questo motivo, Paulo Dybala è la carta migliore dei giallorossi: con l’argentino in campo, l’imprevedibilità della formazione di Mourinho aumenta, e l’ex Juventus è pronto a siglare la prima rete in campionato. Occhio anche a Christian Pulisic in Milan–Torino: l’americano sembra essersi ambientato già alla perfezione con i rossoneri, e la sua qualità potrebbe dar molto fastidio all’arcigna difesa granata.

Domenica, invece, fari puntati sul Napoli di Rudi Garcia: i partenopei sfideranno il Sassuolo nella prima uscita stagionale al Maradona. Per l’occasione, Victor Osimhen vorrà entrare ancora una volta nel tabellino dei marcatori, come già fatto con una doppietta a Frosinone. Per Mattia Zaccagni, invece, quella con il Genoa può essere la partita del riscatto: il centrocampista ex Verona si deve rifare, come la sua squadra, nella sfida con i rossoblù, e le sue doti velocistiche con il pallone tra i piedi potrebbero dar molto fastidio alla difesa di Alberto Gilardino.

Chi rischia di non brillare come è abituato è Nico Gonzalez: l’attaccante dei Viola, reduci dalla sconfitta nell’andata dei playoff di Conference League con il Rapid Vienna, non è del tutto pronto a disputare tre partite in una settimana in questa fase di stagione, e nella sfida con il Lecce l’argentino potrebbe non figurare tra i titolari. Kvicha Kvaratskhelia, invece, non ha ancora fatto il suo esordio stagionale per via di una distorsione al ginocchio rimediata nella pre-season: non si mettono in discussione le qualità del georgiano, sia chiaro, ma la condizione potrebbe non essere delle migliori. Giocherà con molta probabilità, ma per una volta sarebbe opportuno schierarlo in panchina.

Foto: Lapresse