VINCE TUTTO L’ITALIA! Altra doppietta nella mezza maratona: Crippa oro davanti a Riva!

Yeman Crippa continua a fare sognare l’Italia agli Europei 2024 di atletica leggera e regala al Bel Paese il sesto oro in una rassegna continentale che si sta già rivelando storica, quando siamo soltanto in avvio della terza giornata di gare. Il fuoriclasse trentino ha vinto la mezza maratona disputata lungo le strade di Roma, costeggiando le bellezze della Capitale prima dell’arrivo allo Stadio Olimpico.

Il 27enne ha tenuto alto il ritmo per tutto la gara, ha provato l’accelerazione risolutiva attorno al 17mo chilometro ma non è riuscito a sfiancare la resistenza di Pietro Riva, dei tedeschi Amanal Petros e Samuel Sibhatu e dell’israeliano Maru Teferi, ha allora lanciato la volata in ingresso allo stadio e si è imposto di forza con il tempo di 1h01:03 (record dei campionati, migliorato il crono di 1h02:03 con cui lo svizzero Abraham si impose nel 2016).

Il Campione d’Europa dei 10.000 metri (vedremo se poi deciderà di difendere il titolo tra qualche giorno) ha dimostrato un ottimo piglio su strada, facendo ben sperare in vista della maratona delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il primatista italiano della distanza (59:26 nel 2022), ma anche di maratona (2h06:06 lo scorso 18 febbraio a Siviglia) e di tutto il mezzofondo (3000, 5000, 10000 metri), ha conquistato il secondo titolo continentale della propria carriera dopo quello di due anni fa in pista. Quella odierna era la seconda volta in campo continentale per i 21,097 km, negli anni in cui non sono previste le Olimpiadi si corre la maratona.

L’Italia ha confezionato una straordinaria doppietta per merito di un grande Pietro Riva, che sul rettilineo finale ha superato Petros (facendogli “ciao ciao” con la mano, gesto che ha comportato un’ammonizione per comportamento antisportivo) e ha conquistato la medaglia d’argento con il tempo di 1h01:04. Il piemontese era stato capace di correre i 10.000 metri in 27:55.19 a marzo e il 1° marzo aveva corso i 10 km in 28:57 a Oderzo, oggi si è regalato a 27 anni la gioia più importante della carriera (due anni fu quinto agli Europei sui 10.000 metri). Terza doppietta tricolore per la nostra Nazionale in questi Europei dopo quelle festeggiate nella 20 km di marcia femminile (Antonella Palmisano e Valentina Trapletti) e sui 100 metri maschili (Marcell Jacobs e Chituru Ali).

Il tedesco Amanal Petros ha completato il podio (1h01:07), precedendo l’israeliano Maru Teferi (1h01:10) e il connazionale Samuel Fitwi Sibhatu (1h01:17). L’Italia ha vinto la gara a squadre grazie anche alle prestazioni di Pasquale Selvarolo (sesto in 1h01:27) ed Eyob Faniel (ottavo in 1h01.29), mentre Yohanes Chiappinelli ha concluso al decimo posto (1h01:42) e Daniele Meucci ha terminato in 27ma piazza (1h03:45, il toscano vinse la Maratona agli Europei nel 2014). Gli azzurri hanno chiuso con il tempo complessivo di 3h03:34 precedendo Israele (3h04:09) e Germania (3h05:33).