Basket, Mondiali 2023: Franz Wagner e Mitoglou, gli infortuni che scuotono Germania e Grecia

Gli infortuni iniziano a farsi largo nella scena dei Mondiali. Come in tutti i grandi appuntamenti, è facile che qualcosa accada anche alle selezioni più rinomate. Il caso più recente è quello della Germania, che ha visto salire le proprie preoccupazioni durante il match contro il Giappone in quel di Okinawa.

Franz Wagner, infatti, ha subito un infortunio a una caviglia, ed ora è sotto osservazione da parte dello staff medico tedesco. Filtra il fatto che le sue condizioni verranno ora valutate giorno per giorno, al fine di valutare se e quando è il caso di schierarlo. Si tratta di un guaio importante, dato che il centro esce da una stagione da 18.6 punti di media a Orlando.

Prima ancora, però, qualcosa di peggio è capitato alla Grecia: a causa di una frattura scomposta al mignolo della mano sinistra, Dinos Mitoglou, che era riuscito a chiudere una spinosa vicenda doping proprio alla vigilia della preparazione estiva, non potrà prender parte alla rassegna iridata. Non può essere sostituito, perciò il gruppo ellenico, già con diverse importanti assenze (Giannis Antetokounmpo in testa) sarà d’ora in avanti composto di 11 giocatori.

E proprio in merito all’infortunio di Mitoglou, è esplosa una volta di più la rabbia di coach Dimitris Itoudis di fronte ai media internazionali: “Non volevamo essere il team che pagava per questo. Credo che la mia richiesta fosse ragionevole, e in più molte altre federazioni sono d’accordo e ne hanno fatte di simili“. Il riferimento è al fatto che la Grecia ha chiesto l’ampliamento a 14 giocatori delle rose per le manifestazioni internazionali come queste, al fine di poter supplire in misura migliore a eventuali guai di infortuni.

Foto: LaPresse