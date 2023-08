Tutti gli infortunati e gli indisponibili in Serie A (19-21 agosto): chi non può giocare nel weekend. Big a rischio per Inter e Napoli, Bologna decimato

Non sarà un inizio semplice per molti club di Serie A alle prese già con acciacchi e infortuni.

Accanto ai lungodegenti come Abraham della Roma, Bennacer del Milan o De Sciglio della Juventus, si aggiungono anche gli incerottati del precampionato.

In casa Napoli, ad esempio, Kvaratskhelia e Osimhen rimangono in dubbio, come Lautaro Martinez nell’Inter, anche se si tenterà il recupero last minute.

Anche il Bologna deve fare i conti con diversi infortunati: da Lucumì a Orsolini, passando per Barrow, Posch e Soumaoro, Thiago Motta potrebbe dover fare i conti con una rosa ristretta per il debutto contro il Milan.

Di seguito gli infortunati della 1ª giornata di Serie A.

TUTTI GLI INFORTUNATI DELLA 1ª GIORNATA DI SERIE A

ATALANTA : Hateboer

: Hateboer BOLOGNA : Barrow, Lucumì, Posch, Soumaoro, Orsolini

: Barrow, Lucumì, Posch, Soumaoro, Orsolini CAGLIARI : Rog, Lapadula, Mancosu

: Rog, Lapadula, Mancosu EMPOLI : nessuno

: nessuno FIORENTINA : Sottil, Castrovilli

: Sottil, Castrovilli FROSINONE : Lulic, Messias

: Lulic, Messias GENOA : Pajac

: Pajac INTER : Acerbi, Martinez, Mkhitaryan

: Acerbi, Martinez, Mkhitaryan JUVENTUS : De Sciglio

: De Sciglio LAZIO : Rovella

: Rovella LECCE : Venuti

: Venuti MILAN : Bennacer, Calabria

: Bennacer, Calabria MONZA : nessuno

: nessuno NAPOLI : Anguissa, Mario Rui, Kvaratskhelia, Osimhen

: Anguissa, Mario Rui, Kvaratskhelia, Osimhen ROMA : Kumbulla, Abraham

: Kumbulla, Abraham SALERNITANA : Daniliuc

: Daniliuc SASSUOLO : Alvarez

: Alvarez TORINO : Djidji, Zima, Seck

: Djidji, Zima, Seck UDINESE : Deulofeu, Ehizibue, Ebosse

: Deulofeu, Ehizibue, Ebosse VERONA: Duda, Henry, Lazovic

Foto: LaPresse