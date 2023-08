Torino-Cagliari, prima giornata Serie A: quando si gioca? Data, programma, orario, tv e streaming

Fra poco più di una settimana inizierà il campionato di Torino e Cagliari: lunedì 21 agosto, alle 18.30, le due squadre si affronteranno per la prima giornata della Serie A 2023-2024.

Il Torino di Ivan Juric è alla continua ricerca del salto di qualità: alla terza stagione sulla panchina granata, l’allenatore croato vorrà provare a uscire dalla zona centrale della classifica per cercare di lottare per un posto in Europa. Per ora, la dirigenza torinese è riuscita a preservare i suoi talenti migliori dalle richieste dei top club e, al contempo, ha rinforzato la rosa con gli arrivi di Adrien Tameze e Raoul Bellanova.

Il Cagliari di Claudio Ranieri è carico per il ritorno in Serie A: la squadra sarda ha operato con criterio sul mercato, rinforzando la rosa limitando al contempo le spese. Alla corte dell’allenatore del Leicester dei miracoli, sono arrivati giocatori che conoscono la categoria come Tommaso Augello, Jakub Jankto e Eldor Shomurodov: l’auspicio dei tifosi rossoblù è che questi acquisti possano contribuire al raggiungimento della salvezza.

La sfida tra Torino e Cagliari, prima giornata di Serie A, il cui via è programmato per le 18.30 del 21 agosto allo Stadio Olimpico-Grande Torino di Torino, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà garantita da Dazn, Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO TORINO-CAGLIARI SERIE A 2023-2024

Lunedì 21 agosto:

Ore 18.30 Torino-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now Tv

Foto: Lapresse