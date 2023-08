Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: successo dell’ellenico Efthimios Mitas nello skeet maschile

Dopo aver assegnato al termine delle qualificazioni i quattro pass olimpici non nominali e le medaglie della gara a squadre, va in scena la finale dello skeet maschile ai Mondiali 2023 di tiro a volo, in corso a Baku, in Azerbaigian: spettatrice l’Italia, vista l’assenza di azzurri nell’atto conclusivo.

Al termine dei 60 piattelli della finale il duello conclusivo premia con oro e titolo iridato il greco Efthimios Mitas, che piega per 56-55 il finlandese Eetu Kallioinen, mentre la medaglia di bronzo va all’egiziano Azmy Mehelba, il quale viene escluso a 10 piattelli dal termine con lo score di 46/50.

Resta ai piedi del podio lo statunitense Vincent Hancock, che esce di scena nonostante lo score di 37/40, mentre conclude al quinto posto il danese Jesper Hansen, eliminato con 26/30, infine il primo ad abbandonare la compagnia è il norvegese Erik Watndal, sesto ed ultimo con 15/20.

Foto: LaPresse