Paratriathlon, due medaglie di bronzo per l’Italia nella World Triathlon Para Cup Paris

La World Triathlon Para Cup Paris regala due medaglie di bronzo agli atleti azzurri. In questo weekend, che vede in programma il test ufficiale in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, la sensazione è già di stare gareggiando sotto i Cinque Cerchi, anche se con un anno di anticipo.

La giornata non è stata semplice per le condizioni meteo. Oltre alla pioggia che ha colpito Parigi, i rilevamenti sulla qualità del fiume Senna hanno costretto a fare cambiare i piani agli organizzatori, rendendo la prova un duathlon.

Dopo le gare individuali, maschile e femminile, di triathlon di ieri, oggi il programma nella capitale francese vedeva in primo piano il paratriathlon. Per l’Italia, come detto, buone notizie dalle prove odierne. Il Team Paratriathlon ha conquistato due medaglie di bronzo, una nella categoria PTS2 con Veronica Yoko Plebani (707) e una nella categoria PTVI con Francesca Tarantello (Valdigne Triathlon) e la sua guida Silva Visaggi (Valdigne Triathlon).

Per quanto riguarda il capitano azzurro Giovanni Achenza (G.S Fiamme Azzurre), invece, è arrivata una quarta posizione in PTWC alle spalle dell’olandese Jetze Plat che ha centrato il successo davanti al connazionale Geert Schipper ed all’austriaco Florian Brungraber.

