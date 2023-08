Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: oro agli Stati Uniti nello skeet misto, piegata l’Ucraina. Gran Bretagna di bronzo

Ultima finale di giornata ai Mondiali 2023 di tiro a volo: a Baku, in Azerbaigian, si esaurisce il programma iridato riservato allo skeet con le finali a coppie miste, che premiano Stati Uniti 1 con l’oro, davanti ad Ucraina 1, d’argento, e Gran Bretagna 1, di bronzo, col Perù al quarto posto.

Dopo aver dominato le qualificazioni, con merito a portare a casa la medaglia d’oro è Stati Uniti 1 di Vincent Hancock ed Austen Jewell Smith, che grazie al 7-6 nell’ultima delle sei serie, piega per 43-42 Ucraina 1 di Mikola Milchev ed Iryna Malovichko.

La finale per il bronzo va a Gran Bretagna 1 di Ben Llewellin ed Amber Jo Rutter (Hill da nubile), che grazie ai quattro 8/8 nelle serie centrali, limita i danni causati dai 6/8 in apertura ed in chiusura e vince sul 44-42 contro il Perù di Nicolas Pacheco Espinosa e Daniella Borda Olaechea.

Foto: LaPresse