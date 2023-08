Tiro a volo, Mondiali 2023: la Cina firma la doppietta nella carabina 3 posizioni femminile 50 m

Arriva un’altra medaglia d’oro per la Cina ai Campionati Mondiali 2023 di tiro a segno, rassegna in fase di svolgimento in Azerbaijan, nello specifico in quel di Baku. Nella carabina 3 posizioni femminile 50 m infatti a conquistare il metallo più pregiato è stata Quiongyue Zhang, abile a imporsi con merito sulla concorrenza.

L’asiatica ha ottenuto precisamente un totale di 565.3, precedendo di due lunghezze la connazionale Jiaxu Han, seconda classificata con 463.5. La statunitense Sagen Maddalena si è invece accomodata sul gradino più basso del podio, toccando quota 451.9 piazzandosi davanti alla svizzera Nina Christen, quarta con 440.2, e all’indiana Sift Kaur Samra, quinta con 429.1.

Da segnalare poi quanto fatto dalla sudcoreana Eunseo Lee, sesta con 418 precedendo la norvegese Jenny Stene (407.9) e la polacca Natalia Kochanska (403.9).

A staccare il pass olimpico sono state dunque Zhang (Cina), Lisa Mueller (Germania), Sift Kaur Samra (India) e Yeseugen Oyunbat (Mongolia).

Foto: LaPresse