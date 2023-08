Calendario Mondiali tiro a segno 2023 oggi: orari 25 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Nuovo giornata giornata di gare in quel di Baku, città dell’Azerbaijan che sta ospitando i Campionati Mondiali 2023 di tiro a segno. Oggi, venerdì 25 agosto, si svolgeranno semplicemente due gare, entrambe dedicate alle pistola sportiva 50 m.

Non ci sarà, come ormai sappiamo, la squadra azzurra che ha già terminato la rassegna iridata con risultati nettamente deludenti.

L’orario di inizio è fissato per le 7:00, momento in cui cominceranno le due gare dirette per la categoria maschile e per quella femminile.

Trattandosi di specialità non olimpiche, le gare di oggi non avranno alcuna copertura streaming.

MONDIALI TIRO A SEGNO: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI

Nessuno

MONDIALI TIRO A SEGNO: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI (VENERDI’ 25 AGOSTO)

Venerdì 25 agosto

07.00 Pistola sportiva 50m maschile (Finale diretta)

07.00 Pistola sportiva 50m femminile (Finale diretta)

MONDIALI TIRO A SEGNO 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: ISSF