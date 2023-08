Tiro a volo, la situazione degli italiani nel ranking olimpico prima dei Mondiali. Rossetti vicino alla vetta nello skeet

Questa la situazione aggiornata al 16 luglio 2023, ovvero dopo la tappa di Coppa del Mondo di Lonato e prima dei Mondiali, delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il tiro a volo. Assegnate finora32 carte olimpiche non nominali, ovvero 8 per ogni gara individuale. L’Italia ha centrato due pass nello skeet femminile con Diana Bacosi e Martina Bartolomei, due nel trap femminile con Silvana Stanco e Jessica Rossi, uno nello skeet maschile con Luigi Lodde ed uno nel trap maschile con Mauro De Filippis.

Le restanti quote (per ogni gara individuale) saranno distribuite nel 2023 e nel 2024: 4 ai Mondiali 2023 di Baku (Azerbaigian), 1 agli Europei 2023 di Osijek (Croazia), 2 al Torneo di qualificazione olimpica 2024 di Doha (Qatar), e 1 agli Europei 2024 di Lonato (Italia). Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le carte olimpiche, ad eccezione di quelle assegnate attraverso il ranking, sono non nominali: potranno essere schierati al massimo due atleti.

Proprio guardando al ranking olimpico, e considerando solo le classifiche maschili, dato che è già completo il contingente azzurro al femminile, l’Italia al momento non può sorridere: elidendo i tiratori che non saranno eleggibili, infatti, risulta secondo Gabriele Rossetti nello skeet maschile, mentre Massimo Fabbrizi è nono nel trap maschile.

PASS OLIMPICI TIRO A VOLO

TRAP MASCHILE

Jiri Liptak (Repubblica Ceca)

Rickard Levin-Andersson (Svezia)

Nathan Hales (Gran Bretagna)

Bhowneesh Mendiratta (India)

Yang Kun-Pi (Cina Taipei)

Derrick Scott Mein (Stati Uniti)

Will Hinton (Stati Uniti)

Mauro De Filippis (Italia)

SKEET MASCHILE

Luigi Lodde (Italia)

Jakub Tomecek (Repubblica Ceca)

Azmy Mehelba (Egitto)

Rashid Saleh Al-Athba (Qatar)

Stefan Nilsson (Svezia)

Vincent Hancock (Stati Uniti)

Dustan Taylor (Stati Uniti)

Marcus Svensson (Svezia)

RANKING OLIMPICO TRAP MASCHILE

1 8025 HALES Nathan GBR GBR 1996

2 6132 COWARD-HOLLEY Matthew John GBR GBR 1994

3 5252 GLASNOVIC Anton CRO CRO 1981

4 5212 WILLETT James AUS AUS 1995

5 5122 MEIN Derrick Scott USA USA 1985

6 5082 LIPTAK Jiri CZE CZE 1982

7 5010 TONDAIMAN Prithviraj IND IND 1987

8 4704 TUZUN Oguzhan TUR TUR 1982

9 4533 MENDIRATTA Bhowneesh IND IND 1999

10 4272 AZEVEDO Joao POR POR 1984

11 4154 MEHELBA Abdel Aziz EGY EGY 1988

12 4136 YANG Kun-Pi TPE TPE 1998

13 4117 ALMUDHAF Khaled KUW KUW 1978

14 4002 FABBRIZI Massimo ITA ITA 1977

15 3922 CERNOGORAZ Giovanni CRO CRO 1982

16 3897 HEADING Aaron GBR GBR 1987

17 3896 TUNCER N Tolga TUR TUR 1993

18 3568 DE FILIPPIS Mauro ITA ITA 1980

19 3478 RESCA Daniele ITA ITA 1986

20 3414 HINTON William USA USA 1996

21 3334 GLASNOVIC Josip CRO CRO 1983

22 3296 LEVIN-ANDERSSON Rickard SWE SWE 1991

RANKING OLIMPICO SKEET MASCHILE

1 8556 MEHELBA Azmy EGY EGY 1991

2 8062 HANSEN Jesper DEN DEN 1980

3 7121 ROSSETTI Gabriele ITA ITA 1995

4 6462 ACHILLEOS Georgios CYP CYP 1980

5 6176 KALLIOINEN Eetu FIN FIN 1998

6 5734 TAYLOR Dustan USA USA 1992

7 5642 LLEWELLIN Ben GBR GBR 1994

8 5525 HANCOCK Vincent USA USA 1989

9 5070 MITAS Efthimios GRE GRE 1985

10 5046 GIL Federico ARG ARG 1988

11 4784 SDRUCCIOLI Elia ITA ITA 1998

12 4644 MAVROMMATIS Nikolaos GRE GRE 1980

13 4232 KORTE Sven GER GER 1990

14 4127 DELAUNAY Eric FRA FRA 1987

15 4064 CASSANDRO Tammaro ITA ITA 1993

16 3918 LODDE Luigi ITA ITA 1980

17 3912 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT QAT 1987

18 3832 FARRUGIA Clive MLT MLT 1991

19 3754 TOMECEK Jakub CZE CZE 1991

20 3651 PROKOP Radek CZE CZE 1999

21 3650 PITTINI Erik ITA ITA 1997

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

(eventi aperti ai tiratori italiani)

Mondiali 2023, Baku (Azerbaigian), 14-31 agosto: 16 pass, 4 per ogni gara individuale

Europei 2023, Osijek (Croazia), 8-27 settembre: 4 pass, 1 per ogni gara individuale

Torneo di qualificazione olimpica, Doha (Qatar), 22-30 aprile 2024: 8 pass, 2 per ogni gara individuale

Europei 2024, Lonato (Italia), 15-27 maggio: 4 pass, 1 per ogni gara individuale

Ranking olimpico, 14 agosto 2022-9 giugno 2024: 4 pass, 1 per ogni gara individuale (nominale)

