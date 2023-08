Calendario Mondiali tiro a volo 2023: programma, orari, tv, streaming

Inizieranno giovedì 17 agosto i Mondiali 2023 di tiro a volo a Baku (Azerbaigian): la rassegna iridata vedrà concludersi le gare venerdì 25 agosto. Questa la distribuzione delle prove: dal 17 al 20 agosto lo skeet, dal 23 al 25 agosto il trap.

In ciascuna delle quattro prove individuali delle specialità olimpiche (lo skeet il 18-19 agosto, il trap il 24 agosto) saranno in palio 4 pass olimpici: ogni Paese potrà ottenerne uno soltanto e dovrà farlo con un tiratore che non ne abbia già conquistato uno in precedenza, a patto che non abbia già completato il contingente massimo di due tiratori in quella determinata specialità.

Le finali delle cinque specialità olimpiche verranno trasmesse in diretta streaming sui canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) e su Olympic Channel. Di seguito il programma completo della rassegna iridata di tiro a volo 2023.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A VOLO 2023

Giovedì 17 agosto

06.00 Qualificazioni skeet uomini (50 piattelli)

06.00 Qualificazioni skeet donne (75 piattelli)

Venerdì 18 agosto

06.00 Qualificazioni skeet uomini (50 piattelli)

06.00 Qualificazioni skeet donne (50 piattelli)

15.15 Finale skeet donne

Sabato 19 agosto

07.30 Qualificazioni skeet uomini (25 piattelli)

13.15 Finale skeet uomini

Domenica 20 agosto

06.00 Qualificazioni skeet misto a coppie (75 piattelli a testa)

16.30 Finale skeet misto a coppie

Lunedì 21 agosto

Giorno di riposo

Martedì 22 agosto

Giorno di riposo

Mercoledì 23 agosto

06.00 Qualificazioni trap uomini (75 piattelli)

06.00 Qualificazioni trap donne (75 piattelli)

Giovedì 24 agosto

06.00 Qualificazioni trap uomini (50 piattelli)

06.00 Qualificazioni trap donne (50 piattelli)

15.00 Finale trap donne

16.15 Finale trap uomini

Venerdì 25 agosto

07.00 Trap misto a coppie (Finale diretta)

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A VOLO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel per le specialità olimpiche.

Diretta Live testuale: OA Sport per le specialità olimpiche.

Foto: LaPresse