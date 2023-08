Tiro a volo, Jessica Rossi: “Dopo i primi 75 piattelli sono andata in confusione, soddisfatta di questo argento”

Jessica Rossi ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità del trap femminile ai Campionati Mondiali 2023 di tiro a volo, rassegna arrivata alle ultime battute e in fase di svolgimento in quel di Baku (Azerbaijan). La Campionessa Olimpica di Londra 2012, dopo una prima parte di qualificazione di altissimo profilo ha centrato la Finale agli shoot-off, cedendo il passo nell’ultimo atto soltanto alla taiwanese Lin Yi Chun.

Intervenuta ai microfoni della FITAV, l’azzurra (che ha vinto anche l’oro a squadre con Silvana Stanco e Maria Lucia Palmitessa) ha spiegato quanto accaduto: “Essere sul podio Mondiale è sempre una bellissima sensazione, oltre che la conferma che il lavoro che sto facendo è valido. Dopo il 75 ho avuto parecchie difficoltà nel campo che già in allenamento mi aveva dato problemi. Ero sicura di aver preso i riferimenti giusti, ma ho iniziato con due zeri e sono andata in confusione“.

Rossi ha quindi proseguito dicendosi soddisfatta di aver raggiunto i suo obiettivo: centrare la Finale di Coppa del Mondo: “Ho cercato di fare ricorso a tutte le mie forze per limitare il danno e, soprattutto, per recuperare la concentrazione prima dell’ultima serie. Dopo averla chiusa con 25/25, mi sono concentrata prima per lo spareggio di ingresso e poi per cercare di arrivare sul podio e guadagnarmi la qualificazione per la Finale di Coppa del Mondo”.

La tiratrice ha poi concluso: “Era quello il mio obiettivo e sono comunque contenta di questo argento, che voglio dedicare interamente a Guido (Salina), un mio caro amico che è scomparso poco prima della partenza per questo Mondiale. A lui va il mio abbraccio più affettuoso“.

Foto: LaPresse