Tiro a segno, Mondiali 2023: i convocati dell’Italia a Baku. Azzurri a caccia delle carte olimpiche

Un duplice obiettivo nei Mondiali 2023 di tiro a segno a Baku (Azerbaijan) in programma dal 17 al 31 agosto. Nella rassegna iridata, oltre alle medaglie, vi sarà da conquistare i pass olimpici e questo aspetto sta particolarmente a cuore della squadra italiana.

La selezione del Bel Paese si presenta con 16 atleti che cercheranno di centrare questi target. Otterranno un posto nazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, infatti, i quattro migliori tiratori per genere di ciascuna specialità. La compagine tricolore, ora come ora, può contare su una sola quota, quella garantita da Danilo Dennis Sollazzo, grazie all’argento dello scorso anno nei Mondiali del Cairo (Egitto) nella carabina 10 metri.

Giova ricordare che le restanti quote (per ciascuna gara individuale), infatti, saranno distribuite anche agli Europei 10m 2024 di Gyor (Ungheria), al Torneo di qualificazione olimpica 2024 di Rio (Brasile), e agli Europei 25-50m 2024 di Osijek (Croazia).

“I nostri atleti arrivano all’appuntamento preparati e competitivi. Bisogna guardare verso Parigi 2024 con fiducia e senza ansia. I risultati arriveranno perché i ragazzi si sono impegnati molto per quest’appuntamento e il livello medio si è alzato notevolmente”, ha concluso il direttore delle squadre azzurre“, ha affermato Pierluigi Ussorio.

CONVOCATI DELL’ITALIA

CARABINA – Riccardo Armiraglio, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro e Martina Ziviani

PISTOLA – Paolo Monna, Luca Tesconi, Federico Maldini, Margherita Brigida Veccaro, Maria Varricchio, Chiara Giancamilli, Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut e Massimo Spinella

