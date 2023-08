Tennis, US Open 2023: forfait di Kei Nishikori. Non c’è pace per il nipponico

Non c’è pace per Kei Nishikori. Il tennista nipponico ha dovuto infatti alzare bandiera bianca, ritirandosi dall’US Open 2023 a causa di un infortunio al ginocchio. La notizia è arrivata nella prima mattinata di oggi, lunedì 28 agosto.

Precisamente il nipponico, ex N. 4 al mondo, ha preferito non aggravare le condizioni del ginocchio sinistro, il quale gli ha causato non pochi problemi nelle ultime settimane. Malgrado la volontà di tornare nel Grande Slam, l’asiatico è stato costretto al forfait.

Kei Nishikori verrà dunque sostituito dall’australiano James Duckworth, il quale affronterà al primo turno il brasiliano Felipe Meligeni Alves.

Prosegue quindi il calvario del giapponese che, dopo l’intervento all’anca del 2022, è tornato con la dovuta calma alle competizioni che contano vincendo un titolo ATP Challenger a Palmas De Mar lo scorso giugno. Dopo altri due eventi Challenger e lo stop ad Atlanta contro Taylor Fritz, per il talento del Sol Levante è sopraggiunto il fastidio al ginocchio, fino al nuovo stop.

