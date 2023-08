Tennis, Roger Federer: “Per un momento io e Nadal non ci sopportavamo. Spero torni a giocare al meglio”

Una delle rivalità sportive più intense e spettacolari della storia. Roger Federer e Rafael Nadal, due uomini che hanno riscritto tutti i record possibili nel tennis, giocando match meravigliosi uno contro l’altro.

Ora lo svizzero ha appeso la racchetta al chiodo, mentre l’iberico sta provando, negli ultimi anni della sua carriera, a lottare ancora contro alcuni infortuni che lo tengono fermo.

Federer sull’argomento è intervenuto in una conferenza tenutasi negli Stati Uniti: “In principio non eravamo amici, anche se ci rispettavamo tanto come rivali. Ho cinque anni in più di Rafa, e quando lui è arrivato era il giovane che voleva battere tutti. Era un ragazzo dal talento eccezionale, molto timido. Aveva molto rispetto di me e io di lui, poi piano piano l’ho visto crescere non solo come giocatore ma come uomo. L’ho visto diventare più sicuro di se. Andavamo d’accordo ma eravamo rivali, e ci sono stati momenti in cui magari non ci sopportavamo per questo, ma è normale”.

Successivamente: “Invecchiando poi ci siamo accorti che non ci saremmo visti più così spesso in campo e abbiamo iniziato così anche a parlare d’altro, è diventato tutto diverso. Parliamo di infortuni, figli, della nostra rivalità, che ora ci manca tanto. Rafael è un grande uomo, mi manca giocare con lui ogni settimana come facevamo prima, e spero che lui possa rientrare ancora una volta e giocare al meglio”.

Foto: Lapresse