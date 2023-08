US Open, Carlos Alcaraz: “Sono un giocatore migliore rispetto al 2022, Djokovic è una fonte di ispirazione”

Carlos Alcaraz farà il proprio esordio martedì 29 agosto contro il tedesco Dominik Koepfer nel primo turno degli US Open 2023. Lo spagnolo (n.1 del mondo) cercherà di confermare il titolo dell’anno scorso, andando a caccia del terzo Slam in carriera, ricordando il sigillo a Wimbledon e il successo contro Novak Djokovic nella Finale dei Championships.

Indubbiamente, la rivalità con l’asso serbo è uno dei temi di grande interesse di questo Major, visto anche quanto accaduto nell’atto conclusivo del Masters1000 di Cincinnati, con la vittoria di Nole dopo quasi quattro ore di gioco. Una partita che ha dimostrato quanto sia alto il livello di entrambi i contendenti.

“Djokovic è uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, non ci sono dubbi. Tutto quello che fa è straordinario ed è una fonte di ispirazione soprattutto per l’atteggiamento che ha in campo. Ha una solidità pazzesca e sa sempre come affrontare i momenti difficili della partita. Io sto cercando di replicare proprio questo atteggiamento per elevare il mio livello di gioco“, ha affermato Alcaraz in conferenza stampa.

Allargando il discorso a se stesso, il funambolo di Murcia ha aggiunto: “Sono un giocatore migliore rispetto all’anno scorso e il mio obiettivo è quello di esprimere il mio miglior tennis. Ciò è possibile grazie al lavoro che faccio in allenamento“.

Foto: LaPresse