Tennis, Paolo Bertolucci parla chiaro: “Alcaraz non sarà oscurato da nessuno nei prossimi 10 anni”

Prevedere il futuro è sempre molto difficile, specialmente nel tennis, pratica in cui l’aleatorietà è la caratteristica principale. Tuttavia, per quanto sta accadendo nell’ultimo periodo, vi è una certezza: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, il più giovane n.1 del mondo della storia, ha convinto tutti e la vittoria a Wimbledon, battendo in Finale Novak Djokovic, ha avuto il chiaro sapore del passaggio di consegne.

Ecco che, per i risultati e il gioco espresso, Carlitos ha tutti i requisiti per essere il degno erede dei “titani” di questo sport, ovvero il citato Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. A esserne convinto non è uno qualsiasi. Parliamo di Paolo Bertolucci, ex tennista di alto livello e attualmente voce tecnica apprezzata ai microfoni di Sky Sport, nonché penna sulla Gazzetta dello Sport.

In un’intervista concessa a Jotdown, Bertolucci ha esposto la sua idea con molta chiarezza: “Alcaraz è il grande erede del Big-3. Ho passato tutta la mia vita nel tennis e non avevo mai visto nulla di simile. Nessuno è stato così completo a 20 anni. Non penso ci sia un altro tennista che possa oscurarlo nei prossimi dieci anni”, ha affermato Bertolucci.

“Sorride sempre. Nadal soffriva molto in campo, Federer aveva una tecnica perfetta, ma non sorrideva. Carlos si diverte a giocare a tennis“, ha sottolineato l’ex giocatore, in riferimento a un atteggiamento che può metterlo in relazione allo spirito di gioco dei calciatori brasiliani.

Foto: LaPresse