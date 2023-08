Atletica, le parole toccanti di Tortu: “I ragazzi della staffetta sono fratelli. Ho sentito qualche acciacco”

Obiettivo finale centrato con grande autorità dalla staffetta maschile 4×100 azzurra ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno vinto la seconda batteria di semifinale con un fantastico 37.65, presentandosi così all’atto conclusivo di domani sera con il miglior tempo assoluto d’ingresso davanti a Stati Uniti e Giamaica.

Tortu si conferma una certezza nella quarta frazione e stampa un incoraggiante parziale di 9.00, difendendo la prima posizione della squadra tricolore dalla rimonta del Sud Africa: “Questi ragazzi sono dei fratelli per me, non solo noi quattro ma anche ci ha fatto con noi il riscaldamento e tutti i raduni. Siamo veramente una famiglia e forse, quando entro in pista sapendo di correre anche per loro, riesco a fare qualcosa in più perché questo è quello che si è visto oggi ed è anche quello che valevo sui 200 metri. Lì non sono riuscito a tirarlo fuori e ho corso male”, le prime parole a caldo del velocista brianzolo ai microfoni della Rai.

“Oggi ho fatto anche gli ultimi 50 metri in cui mi sono un po’ tenuto, perché sentivo qualche acciacco e ho visto che eravamo davanti. Ho preferito quasi gestire. In realtà non mi ero accorto di Simbine perché non lo vedevo, però questo risultato ci serve per arrivare più consapevoli domani e per provare a fare qualcosa di grande. Siamo a un quarto del lavoro“, prosegue l’ex primatista italiano dei 100 metri.

Sul cambio un po’ troppo schiacciato con Patta: “Oggi era la prima volta che partivo a due appoggi e non a tre. Ero un po’ incerto, sicuramente domani avrò più fiducia in me stesso. Ero sicuro che Lollo sarebbe arrivato fortissimo, però avevo paura di anticipare. Ho visto il replay, domani aumento aumento anche e parto più forte. Dobbiamo solo pensare a stare rilassati e a fare quello che sappiamo fare“.

