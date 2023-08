Tennis, lo strano caso di Holger Rune: non vince una partita da oltre un mese e sarà n.4 del mondo!

I giochi del ranking ATP. La domanda è la seguente: come ha fatto Holger Rune, che non vince una partita da un mese e mezzo, a scalare la classifica e diventare da lunedì n.4 del mondo? La risposta è nel meccanismo delle scadenze della graduatoria del tennis, in cui a pagare dazio sono stati prima il norvegese Casper Ruud e poi il greco Stefanos Tsitsipas.

Lo scandinavo difendeva la scorsa settimana i punti della semifinale della Canadian Open. L’uscita di scena prima del tempo negli ottavi di finale contro Alejandro Davidovick Fokina quest’anno ha consentito a Rune di effettuare il primo passo, non avendo alcun risultato utile nel 2022 e non risentendo quindi del ko contro l’americano Marcos Giron.

La storia si è ripetuta a Cincinnati con Tsitsipas, che l’anno passato aveva raggiunto la Finale in questo torneo. La sconfitta negli ottavi contro il polacco Hubert Hurkacz ha fatto precipitare le quotazioni dell’ellenico, da lunedì n.7 del mondo alle spalle anche di Jannik Sinner (n.6), mentre il giovane danese, ritiratosi per problemi alla schiena al suo esordio in Ohio, ha potuto festeggiare il quarto posto mondiale proprio perché non aveva scadenze.

Da dire che Rune, invece, nella stagione autunnale avrà diverse “cambiali”, considerati i riscontri di altissimo livello del 2022, uno su tutti il successo nel 1000 di Parigi-Bercy. Pertanto, sarà una situazione da valutare. Certo è che il danese avrà l’indubbio vantaggio agli US Open di essere testa di serie n.4, avendo la certezza di non incrociare prima delle semifinali (eventuali) Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

Foto: LaPresse