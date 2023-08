Atletica, Mondiali 2023: Italia a due punte nella 20 km di marcia, Stano e Fortunato sognano in grande

Domattina, alle ore 8.50, la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera si aprirà a Budapest nella splendida Piazza degli Eroi con la partenza della 20 km maschile di marcia. Una gara subito molto attesa ed interessante per l’Italia, che può contare su due possibili carte da podio per provare a sbloccare il medagliere alla prima occasione.

Riflettori puntati in primis su Massimo Stano, campione olimpico in carica su questa distanza e oro mondiale 2022 nella 35 km, pronto a giocarsi qualcosa di importante dopo il terzo posto agli Europei a squadre disputati lo scorso maggio a Podebrady. Proprio in quell’occasione è invece esploso definitivamente Francesco Fortunato, autore di una prestazione stellare e trionfatore con il nuovo primato personale di 1h18:59.

I due pugliesi fanno parte del novero dei favoriti per le medaglie, anche se la concorrenza si preannuncia particolarmente temibili. I primi avversari da battere saranno sulla carta i giapponesi, tra cui il campione iridato in carica Toshikazu Yamanishi, oltre a Koki Ikeda, Eiki Takahashi e Yuta Koga. Osservato speciale anche il cinese Jun Zhang, che vanta il miglior accredito stagionale della competizione con 1h17:38.

Candidati al podio inoltre il brasiliano Caio Bonfim, lo svedese Perseus Karlstrom (n.1 del ranking mondiale), gli ecuadoriani David Hurtado e Brian Pintado, l’australiano Declan Tingay e gli spagnoli Alvaro Martin e Diego Garcia Carrera. In chiave azzurra può ambire ad un buon piazzamento anche Andrea Cosi, reduce dall’argento agli Europei U23.

Foto: Colombo/Fidal