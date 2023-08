Tennis, Jannik Sinner: “Alcaraz è il migliore, io vado avanti per la mia strada e spero di affrontarlo ancora”

Jannik Sinner si prepara per esordire nel Masters1000 di Toronto. L’altoatesino (n.8 del mondo) prenderà il via dal secondo turno, in attesa di sapere chi tra Matteo Berrettini e il francese Gregoire Barrere sarà il suo prossimo avversario. Potrebbe quindi anche esserci un derby e nel caso sarebbe la prima volta dal momento che i due non si sono mai incrociati.

Tuttavia, per Jannik, i traguardi sono ben più ambiziosi e si parla di vincere tornei di questo genere o anche gli Slam, dopo aver raggiunto per la prima volta in carriera una semifinale Major a Wimbledon. C’è, però, ancora tanto da fare. Da questo punto di vista, il fenomenale Carlos Alcaraz si è dimostrato superiore, capace a soli 20 anni di essere n.1 del mondo e di avere già due titoli Slam, ultimo dei quali conquistato proprio a Londra in Finale contro Novak Djokovic.

Alle domande dei media sul conto di Carlos, le parole di Sinner sono di massima stima: “E’ il giocatore più forte del mondo in questo momento e il fatto di aver vinto Wimbledon è una grande iniezione di fiducia per lui. E’ sicuramente il riferimento“, le parole del ragazzo di San Candido.

Sinner, però, pensa al proprio percorso: “Io vado avanti per la mia strada, a modo mio. Ci stiamo allenando molto bene. Prossima sfida contro Alcaraz? Ogni partita che ho giocato contro di lui è stata sempre di alto livello. Lui è un passo avanti a tutti e ha vinto molto. Io lavoro per essere alla sua altezza, spero di incontrarlo e vedremo come andrà“, ha concluso l’italiano.

Foto: LaPresse