Taekwondo, Mondiali cadetti 2023: nessuna medaglia nella seconda giornata

Secondo giorno di competizioni in quel di Sarajevo, città della Serbia che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2023 di taekwondo. Dopo la giornata trionfale di ieri, contrassegnata dall’oro di Virginia Lampis e dall’argento di Francesco Cutrolo, sono stati due gli azzurri impegnati oggi, Ludovica Fugazza e Diego Senesi, i quali hanno fermato la propria corsa agli ottavi di finale, dimostrando comunque grande livello e competitività

Fugazza nello specifico, in gara nella categoria F-160 cm ha superato ai sedicesimi Rumatahi Tavaearii in modo brillante, passando per 2-0. Nel turno successivo però la piccola azzurra ha dovuto cedere il passo alla sudcoreana Hanueul Lee, abile a imporsi dopo un match combattuto terminato con il risultato di 1-2.

Senesi (M-156 cm) invece ha trovato la vittoria ai sedicesimi regolando senza patemi l’estone Stanisla Avtenko, per poi però venire fermato bruscamente da un altro sudcoreano, precisamente Jungmu Heo, il quale ha centrato i quarti con un rotondo 2-0.

I Mondiali cadetti di taekwondo proseguiranno domani, mercoledì 30 agosto.

