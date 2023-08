Taekwondo, Europei Junior 2023: Adele Del Vecchio argento nei -44 kg! Bronzo per Matteo De Angelis

Arriva subito una bella medaglia per la spedizione azzurra impegnata ai Campionati Europei Junior 2023 di taekwondo, rassegna in programma questa settimana a Tallinn (Estonia), precisamente presso la Tondiraba Ice Arena. Nella categoria -44 kg f infatti Adele Del Vecchio ha centrato uno splendido argento, cedendo il passo soltanto in Finale alla tunisina Hayrunnisa Gurbuz.

L’azzurrina, che già l’anno scorso si era laureata Campionessa d’Europa nella categoria cadetti, è approdata all’ultimo atto dopo un percorso importante, dove ha superato ai quarti la greca Despoina Nalmpanti per 2-0 e, in semifinale, la lusitana Kiara Barroso, arginata anche in questo caso per 2-0. Giunta al confronto per l’oro, la nordafricana ha avuto la meglio su Adele, passando per 2-0.

Bronzo invece nella +78 kg maschile per Matteo De Angelis, il quale è stato eliminato in semifinale dal transalpino Tama Taputu per 0-2 piazzandosi brillantemente sul gradino più basso del podio. Si è fermata ai quarti invece la corsa di Mattia Floridia (-45 kg) e Riccardo Pastore (-51 kg femminile). Il primo si è dovuto arrendere al cospetto dello spagnolo Agenjo Trigos per 0-2, il secondo è stato invece battuto dallo sloveno Aljaz Miklavicic. Stop ai quarti poi anche per Rosa Bembi (-46 kg), sconfitta dalla belga Fenne Steenaerts per 0-2.

Da segnalare poi quanto fatto nella -48 kg da Ignazio Federico Cavallaro, fermato ai sedicesimi da Maharlamli per 1-2

Foto: FITAV