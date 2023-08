Su che canale vedere Juventus-Real Madrid, amichevole 3 agosto? Calendario, programma, orario e streaming

La Juventus di Massimiliano Allegri sta per chiudere la propria tournée negli Stati Uniti. Solo una partita giocata fino ad ora nel Soccer Champions Tour, il successo ai rigori contro il Milan dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Questa notte sarà invece il momento di vedersela con il Real Madrid.

Un successo ed una sconfitta per i blancos di Carlo Ancelotti; dopo il successo per 3-2 in rimonta contro il Milan ed il buon 2-0 sul Manchester United, Vinicius Junior e compagni hanno capitolato nel Superclasico contro il Barcellona, in una sfida in cui anche i madrileni sono stati parecchio pericolosi con numerosi pali colpiti. Per loro sarà l’ultimo appuntamento prima del debutto con l’Athletic Bilbao alle 21.30.

Bianconeri che invece avranno probabilmente a disposizione Dusan Vlahovic: la punta serba, al centro di numerose voci di calciomercato, si è allenato finalmente in gruppo e potrà disputare uno spezzone di partita, mettendosi dunque a disposizione di Allegri. Difficile invece rivedere in campo Paul Pogba.

Il match tra Juventus e Real Madrid inizierà alle ore 1.30 del 3 agosto al Camping World Stadium di Orlando, in Florita. La sfida verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Summer, canale 201 di Sky, e sarà visibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

JUVENTUS-REAL MADRID, IL CALENDARIO

3 agosto

1.30 Juventus-Real Madrid

JUVENTUS-REAL MADRID, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201 Sky)

Diretta streaming: DAZN, NOW, SkyGo

Foto: LaPresse