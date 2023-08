Calcio, la Juventus supera il Real Madrid per 3-1 nell’ultima amichevole negli States. A segno anche Vlahovic

Si chiude con una vittoria di prestigio, quanto meritata, la tourneè negli Stati Uniti per la Juventus. I bianconeri allenati da mister Max Allegri, infatti, dopo aver superato il Milan ai calci di rigore, hanno vinto con il punteggio di 3-1 anche l’amichevole contro il Real Madrid, giocata al Camping World Stadium di Orlando (Florida) davanti a circa 60.000 spettatori.

L’ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour 2023 ha visto la Juventus scendere in campo con il 3-5-2 con Szczesny tra i pali, difesa con Danilo, Bremer e Alex Sandro, quindi centrocampo con Weah, McKennie, Locatelli, Miretti e Kostic, quindi duo d’attacco composto da Chiesa e Kean. Il Real Madrid, invece, ha scelto il 4-3-1-2 con Courtois in porta, Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho Fernandez e Fran Garcia in difesa, Modric, Kroos e Camavinga a centrocampo, quindi Bellingham a sostegno di Vinicius Jr. e Joselu.

Il match prende il via davvero “a razzo”. Passano appena una quarantina di secondi e la Juventus sblocca il punteggio. Bella azione in velocità e tutta di prima per i bianconeri, la palla arriva a rimorchio a McKennie che, dal limite dell’area, calcia in porta con un bel sinistro che si stampa sul palo. Sulla ribattuta è lesto Kean a superare Courtois per l’1-0. Passano 3 giri di lancette e Vinicius chiama alla grande risposta Szczesny che sventa il pareggio immediato. Il ritmo è altissimo e le occasioni non mancano (anche Bellingham spaventa l’estremo difensore polacco), ma sono i torinesi ad andare di nuovo a segno al 20°. Azione simile a quella del vantaggio, Chiesa taglia verso il centro, premia il taglio di McKennie che serve un assist al bacio a Weah che, tutto solo davanti al portiere, lo fredda per il 2-0 per un gol tutto “a stelle e strisce”.

I Blancos impiegano un po’ di minuti per carburare e, prima della fine del primo tempo, riescono ad accorciare. Minuto 38′, la Juve perde palla nella tre-quarti delle Merengues, Kroos non ci pensa su due volte e con un lancio millimetrico manda in porta Vinicius che, come sempre in velocità è imprendibile, si porta a tu per tu con il portiere bianconero e lo supera con un tocco preciso. Da questo momento in avanti gli spagnoli vanno alla ricerca del pareggio, ma è la squadra di Max Allegri a chiudere i conti proprio nel recupero. Minuto 95′. Ripartenza 4 contro 1 dei bianconeri. Soulè tocca centralmente per Vlahovic che supera Courtois, segna il gol del 3-1 e esulta mostrando la maglia. Un segnale di mercato?

