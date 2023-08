Quando gioca la Juventus le prossime partite (7-13 agosto)? Calendario, avversarie, date, programma

La Juventus di Massimiliano Allegri si sta preparando in vista dell’inizio del campionato, il cui via è programmato per il 19 agosto. I bianconeri non possono nascondersi: il fatto di non giocare la Conference League, competizione da cui è stata esclusa per il “caso stipendi” dall’UEFA, favorirà per forza di cose la Vecchia Signora rispetto alla concorrenza, in quanto non dovrà concentrarsi sugli impegni internazionali, a differenza del resto dei top club italiani.

Dopo la parentesi statunitense, dove la Juventus ha disputato, e vinto, due match di alto prestigio contro il Milan e il Real Madrid, resta solamente un impegno ai bianconeri prima di potersi focalizzare sull’esordio stagionale a Udine della prossima settimana: la formazione piemontese sfiderà questo sabato, al Dino Manuzzi di Cesena, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La sfida con i bergamaschi, il cui via è programmato il 12 agosto alle 20.30, sarà trasmessa in streaming su Dazn, mentre la visione in tv non è prevista.

CALENDARIO AMICHEVOLI JUVENTUS 7-13 AGOSTO

Sabato 12 agosto:

Ore 20.30 Juventus-Atalanta – Diretta streaming prevista su Dazn

Foto: Lapresse