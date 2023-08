Su che canale vedere Italia-Spagna di volley? Orario, programma, streaming: c’è il cambio di rete

Sabato 26 agosto, presso il PalaWanny di Firenze, l’Italia affronterà la Spagna negli ottavi di finale degli Europei di volley femminile. Le azzurre si sono aggiudicate la Pool B senza aver lasciato neppure un set, mentre le iberiche sono giunte quarte nel gruppo D grazie ai successi contro Estonia e Finlandia, arrendendosi invece ad Olanda, Francia (di misura) e Slovacchia.

La formazione tricolore parte chiaramente favorita nei confronti di una rivale senza tradizione in questo sport, sebbene stia cercando di costruire un gruppo interessante con alcune giovani che si stanno facendo le ossa nei Campionati esteri, qualcuna anche in quello italiano, come ad esempio Raquel Lazaro che nella passata stagione giocava da palleggiatrice nel Vallefoglia. La vincente di questa sfida troverà ai quarti di finale (martedì 29 agosto) una tra Francia e Romania, con le transalpine favorite.

Il match tra Italia e Spagna sarà visibile in tv gratis ed in chiaro sulla RAI. Attenzione: come già nelle precedenti partite, è previsto un cambio di rete a causa della concomitanza dei Mondiali di atletica. La sfida inizierà alle 21.15 e andrà in onda su RaiSport HD; a partire dalle 22.00, tuttavia, avverrà lo switch su RAI2. Per chi preferisce non schiacciare il tasto del telecomando, allora è disponibile anche la diretta (tramite abbonamento) su Sky Sport Action (canale 205).

CALENDARIO OTTAVI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 26 agosto

Ore 21.15 Italia vs Spagna – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 22.00 e poi su Rai 2; Sky Sport Action

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING ITALIA-SPAGNA

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 22.00 e a seguire su Rai 2, gratis; Sky Sport Action (canale 205), per gli abbonati, gratis.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo/LivePhotoSport