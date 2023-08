Su che canale Italia-Romania di volley femminile stasera: orario, programma in chiaro, streaming

Prendono il via ufficialmente i Campionato Europei 2023 di volley femminile. L’Italia è subito pronta per entrare in scena con il match d’esordio delle ore 20.00 contro la Romania. Sulla carta la sfida non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per le ragazze del commissario tecnico Davide Mazzanti, ma guai sottovalutare un impegno in una manifestazione simile.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ROMANIA DEGLI EUROPEI DI VOLLEY FEMMINILE (ore 20.00)

La sfida avrà un sapore davvero particolare, dato che si giocherà nell’Arena di Verona, scenario ideale per dare il via al cammino azzurro verso il titolo, in una calda serata di Ferragosto. Si parte, quindi, nel Girone B che vede ai nastri di partenza anche Bulgaria, Croazia, Svizzera e Bosnia. Un raggruppamento che vede l’Italia ampiamente favorita.

Quale sarà la Nazionale che manderà in campo il CT Mazzanti? Paola Egonu sarà in campo? Ekaterina Antropova farà il suo esordio con i colori azzurri? Tanti quesiti che saranno sciolti questa sera a Verona. L’Itala muove il suo primo passo nei Campionati Europei con il mirino ben puntato verso il titolo!

Italia-Romania sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport Summer (201). In diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, SkyGO e NOW. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dell’Europeo di volley.

