Hockey ghiaccio, l’Alps League 2023-2024 prenderà il via il 16 settembre con 7 squadre italiane

Siamo ormai ad un solo mese dal via ufficiale della Alps Hockey League 2023-2024. L’ottava stagione del campionato transnazionale inizierà ufficialmente il prossimo 16 settembre, come 16 saranno le squadre al via. Da quest’anno, infatti, si è aggiunta la formazione slovena dell’HK RST Pellet Celje andando a rimpolpare ulteriormente un gruppo che inizia a farsi sempre più numeroso.

Come saranno suddivise le formazioni ai nastri di partenza della AHL? Vedremo 7 squadre dall’Italia (7), altrettante dall’Austria, quindi 2 dalla Slovenia.

Come si svilupperà la stagione? Come tradizione, la stagione regolare si giocherà in un girone di andata e ritorno con 30 partite per squadra. Dopodiché le prime 6 classificate (già qualificate per i playoff) andranno a formare il Master Round, ricevendo punti bonus in base alla classifica della regular season ed affrontandosi altre due volte per ottenere la migliore posizione di partenza possibile per i quarti di finale playoff. Le rimanenti 10 compagini verranno divise in due gironi di qualificazione e, dopo un round robin, le prime due formazioni di ciascun gruppo di qualificazione giocheranno in una serie “best-of-three” (pre-playoff) per i due posti rimanenti nel tabellone playoff.

Come si svilupperanno i playoff? La fase clou della stagione prenderà il via il 5 marzo, con tutte le serie che si giocheranno in un formato “best-of-seven” a partire già dai quarti di finale.

LE DATE DELLA STAGIONE DI AHL

Sab, 16.09.2023: Inizio della stagione regolare

Sab, 06.01.2024: ultimo turno della stagione regolare

Gio, 18.01.2024: Inizio turno intermedio

Sab, 24.02.2024: ultima giornata del girone intermedio

Mar, 27.02.2024: inizio dei pre-playoff (“best-of-3”)

Sab, 02.03.2024: ultima partita pre-Playoffs

Mar, 05.03.2024: inizio quarti di finale (“best-of-7”)

Gio, 21.03.2024: inizio semifinali (“best-of-7”)

Sab, 06.04.2024: Inizio delle finali (“best-of-7”)

Sab, 20.04.2024: ultima possibile partita di finale

Marcello Cobelli, responsabile AHL per la FISG e presidente del Consiglio direttivo della Alps al sito ufficiale della Federazione: “Con un’ultima stagione molto emozionante siamo riusciti a continuare la storia di successo della Alps Hockey League. Abbiamo un mix perfetto di giovani giocatori, desiderosi di mettersi in mostra, e professionisti esperti. I preparativi per l’ottava stagione sono in pieno svolgimento ed è molto positivo per la lega che con il Celje ora partecipi al campionato una seconda squadra slovena. Ci aspettiamo partite di alto livello ed un campionato molto combattuto. Per noi era anche importante portare lo streaming ad un livello superiore e migliorare ulteriormente l’offerta per i nostri tifosi con un’unica piattaforma centrale dove convogliare tutte le gare”.

Credit: Max Pattis