Stasera la Finale dell’inseguimento ai Mondiali, quando corrono Ganna e Milan? Programma, orario, tv e streaming

Manca ormai pochissimo alla tanto attesa finale dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista 2023. Nel velodromo “Sir Chris Hoy” di Glasgow, gli azzurri cercheranno di riprendersi il titolo iridato in una finale che ricalca quella che a Tokyo vide l’Italia centrare un leggendario oro olimpico.

L’orologio va fissato per le 20:07, quando partiranno le finali del torneo del quartetto. Prima andrà in scena una sfida tutta oceanica tra Australia e Nuova Zelanda con in palio la medaglia di bronzo. A seguire scenderanno in pista Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro in cerca di una nuova impresa.

Di seguito il programma dettagliato della finale dell'inseguimento a squadre maschile tra Italia e Danimarca.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2023

Sabato 5 agosto

20.07 CICLISMO SU PISTA -Finale Inseguimento a squadre maschile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

(Finale per il bronzo Nuova Zelanda-Australia, a seguire finale per l’oro Danimarca-Italia)

MONDIALI CICLISMO: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.

