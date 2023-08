Ciclismo, scelti i titolari dell’Italia per i Mondiali: gli 8 azzurri di Bennati, definita la riserva

Il CT Daniele Bennati ha scelto i suoi otto per la prova in linea del Mondiale. A meno di 24 ore dall’inizio della corsa sulle strade scozzesi di Glasgow non ci sono più dubbi su chi saranno i corridori in maglia azzurra e su chi invece dovrà accontentarsi del ruolo di riserva.

Nessuna sorpresa nella scelta del CT azzurro che ha sostanzialmente “confermato” gli otto che avevano preso parte al collegiale del Mugello, lasciando ad Andrea Pasqualon il ruolo di riserva. Nella lista spiccano anche i nomi di ben tre esordienti nella manifestazione iridata: Filippo Baroncini, Simone Velasco e Kristian Sbaragli.

I due punti di riferimento saranno Matteo Trentin ed Alberto Bettiol. Se il primo ha vinto su un percorso molto simile l’Europeo del 2018, il secondo ha dimostrato di poter stare coi migliori su questi tracciati. Andrea Bagioli e Lorenzo Rota possono risultare chiavi importanti con attacchi da lontano, mentre per gli altri si profila un ruolo da gregario. Questi dunque gli otto selezionati:

CONVOCATI ITALIA PROVA IN LINEA MONDIALI CICLISMO 2023

Andrea Bagioli

Filippo Baroncini

Alberto Bettiol

Daniel Oss

Lorenzo Rota

Kristian Sbaragli

Matteo Trentin

Simone Velasco

Foto: LaPresse