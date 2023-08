Italia-Polonia, Finale volley Universiadi 2023: orario, programma, tv, streaming

L’Italia affronterà la Polonia nella Finale di volley maschile alle Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti degli Atenei di tutto il mondo. L’appuntamento è per lunedì 7 agosto (ore 14.00) a Chengdu (Cina), dove la nostra Nazionale andrà alla caccia della medaglia d’oro. Gli azzurri cercheranno di emulare il risultato ottenuto quattro anni fa a Napoli, quando sconfissero proprio i biancorossi nell’atto conclusivo.

Dopo aver sconfitto Argentina e Cina, l’Italia ha tutte le carte in regola per completare la missione e raggiungere il risultato di prestigio. Riflettori puntati sugli schiacciatori Giulio Magalini e Francesco Recine, sull’opposto Lorenzo Sala, sul palleggiatore Paolo Porro, sui centrali Marco Vitelli e Lorenzo Cortesia, sul libero Damiano Catania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, Finale di volley maschile alle Universiadi 2023. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Fisu Tv e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CINA, FINALE VOLLEY UNIVERSIADI

Lunedì 7 agosto

Ore 14.00 Italia vs Polonia – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Fisu Tv

PROGRAMMA ITALIA-CINA, FINALE VOLLEY UNIVERSIADI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Fisu Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

