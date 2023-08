Sport in tv oggi (martedì 22 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 22 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano i Mondiali di atletica 2023 che proseguono e con l’Italia che punterà le proprie fiches sul proprio capitano, Gimbo Tamberi, che nel salto in alto va a caccia di una medaglia molto difficile. Vedremo se con la sua classe, l’azzurro saprà realizzare un sogno.

Allargando gli orizzonti godremo anche degli Europei di volley femminile con l’Italia nuovamente in campo contro la Bosnia, mentre nel tennis prenderanno il via le qualificazioni agli US Open 2023 con tantissimi italiani in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 22 agosto

06.30 Tiro a segno, Mondiali 2023: qualificazioni pistola automatica 25m maschile 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Tiro a segno, Mondiali 2023: Finale carabina a terra 50m maschile 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 Tiro a segno, Mondiali 2023: Finale carabina a terra 50m maschile 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

09.50 Badminton, Mondiali 2023: secondo turno singolari e doppi – Diretta streaming su BWF Tv.

10.00 Pentathlon, Mondiali 2023: Finale staffetta femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.15 Tiro a segno, Mondiali 2023: Finale pistola automatica 25m maschile – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF, Canale Livestream ISSF, Facebook ISSF.

14.45 Hockey su prato, Europei 2023: Italia vs Olanda – Diretta streaming su sport1extra.de

15.00 Ciclismo, Tour de l’Avenir: terza tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.00 Pentathlon, Mondiali 2023: Finale staffetta maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Volley femminile, Europei 2023: Olanda vs Francia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

17.00 Tennis, Qualificazioni US Open 2023: primo turno maschile – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

(Gaio vs Grenier 1° match dalle 17.00; Passaro vs Hong 1° match dalle 17.00; Bellucci vs Kukushkin 2° match dalle 17.00; Gianessi vs Mayot 2° match dalle 17.00; Bonadio vs Zeppieri 3° match dalle 17.00; Nardi vs Tirante 4° match inizio dalle 17.00; Brancaccio vs Sachko 4° match inizio dalle 17.00; Agamenone vs Zheng 5° match inizio dalle 17.00)

17.00 Tennis, Qualificazioni US Open 2023: primo turno femminile – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

(Errani vs Andreeva 1° match dalle 17.00; Non prima delle 19.00 Stefanini vs In-Albon; Branccaccio vs Siegemund 3° match inizio dalle 17.00)

17.00 Tennis, WTA Cleveland: secondo turno – Diretta su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv

(Paolini vs Wang Xin 2° match dalle 17.00)

17.00 Volley femminile, Europei 2023: Slovenia vs Ungheria – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

17.00 Volley femminile, Europei 2023: Azerbaijan vs Grecia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

18.00 Volley femminile, Europei 2023: Bulgaria vs Romania – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su Rai Play, Euro Volley Tv.

18.40 Atletica, Mondiali 2023: quarta giornata – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 18.35 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 alle ore 22.00; RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Summer (canale 201) dalle ore 18.35 alle ore 21.00; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 18.35 alle ore 22.45; Sky Sport Action (canale 205) dalle ore 19.45 alle ore 21.20 per il tematico del salto in alto; Eurosport 1 dalle ore 18.30 alle ore 22.30, in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN.

19.00 Volley femminile, Europei 2023: Estonia vs Slovacchia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.00 Tennis, ATP Winston-Salem: secondo turno – Diretta streaming su Tennis Tv.

20.00 Volley femminile, Europei 2023: Belgio vs Polonia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.00 Volley femminile, Europei 2023: Germania vs Repubblica Ceca – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

21.15 Volley femminile, Europei 2023: Italia vs Bosnia Erzegovina – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 22.00 e poi su Rai 2; Sky Sport Summer (canale 201), in streaming su Rai Play, gratis; Sky Go, NOW.

