Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite martedì 22 agosto, programma, tv, streaming

Oggi martedì 22 agosto si giocano 8 partite agli Europei 2023 di volley femminile. Riflettori puntati sull’Italia, che scenderà in campo al PalaRuffini di Torino per affrontare la Bosnia Erzegovina. La nostra Nazionale andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva e partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine balcanica: un successo metterebbe in cassaforte il primo posto nel girone e i comodi incroci per ottavi e quarti di finale.

Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo alle ore 21.15, mentre alle ore 18.00, sempre nel capoluogo piemontese, ci sarà spazio per il confronto tra Bulgaria e Romania. Riposano le altre big, ovvero la Turchia e la Serbia, ma ci sarà da seguire l’intenso duello tra Polonia e Belgio. La Germania è chiamata all’esame Repubblica Ceca, mentre l‘Olanda dovrà prendere la Francia con le pinze. Decisamente meno interessanti gli altri tre match di giornata: Slovenia-Ungheria, Azerbaijan-Grecia ed Estonia-Slovacchia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi martedì 22 agosto agli Europei 2023 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai2/RaiSportHD e su Sky Sport Summer; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta streaming su Euro Volley Tv.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Martedì 22 agosto

16.00 Olanda vs Francia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 Slovenia vs Ungheria (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 Azerbaijan vs Grecia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 Bulgaria vs Romania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Euro Volley Tv)

19.00 Estonia vs Slovacchia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 Belgio vs Polonia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 Germania vs Repubblica Ceca (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.15 Italia vs Bosnia Erzegovina (diretta tv su RaiSportHD fino alle 22.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia-Bosnia Erzegovina in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.15 alle ore 22.00 e a seguire su Rai 2, in diretta tv su Sky Sport Summer; Bulgaria-Romania in diretta tv su RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play per Italia-Bosnia e Bulgaria-Romania; Euro Volley Tv per tutte le partite.

Diretta Live testuale: OA Sport per Italia-Bosnia.

Foto: Photo LiveMedia/Alessio Tarpini