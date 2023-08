Sport in tv oggi (martedì 15 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ferragosto denso di sport in tv ed in streaming: oggi, martedì 15 agosto ci sarà in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Cincinnati, il volley femminile con gli Europei, il calcio femminile con i Mondiali, la vela con i Mondiali, il tiro con l’arco con la Coppa del Mondo di Parigi, e molto altro ancora.

Verranno disputati oggi i match non giocati nella notte italiana al Western & Southern Open di tennis: il combined di Cincinnati, in Ohio, vedrà scendere in campo per l’ATP Masters 1000 Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego in singolare e per il WTA 1000 Martina Trevisan in singolare ed Elisabetta Cocciaretto in doppio.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 15 agosto

10.00 Calcio femminile, Mondiali: Spagna-Svezia – Rai 2 HD, Rai Play

10.00 Vela, Mondiali: quinta giornata – Nessuna copertura tv/streaming

12.45 Ciclismo, Tour of Leuven – 15.30 eurosport.it, discovery+

12.55 Ciclismo, Vuelta a Burgos: 1a tappa – 15.00 eurosport.it, discovery+

13.10 Ciclismo, Tour du Limousin: 1a tappa – 14.30 eurosport.it, discovery+

14.00 Ciclismo, Tour of Denmark, 1a tappa – 15.45 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.00 Ciclismo, Volta a Portugal: 6a tappa – Nessuna copertura tv/streaming

14.00 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi: qualificazioni compound – Nessuna copertura tv/streaming

14.30 Ciclismo femminile, Grote Prijs Yvonne Reynders – Nessuna copertura tv/streaming

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: 1° e secondo turno (2°match dalle 17.00 Musetti-Evans, 3° match dalle 17.00 Sonego-Shevchenko) – Tennis TV, dalle 17.00 alle 19.50 e dalle 22.15 alle 04.25 Sky Sport Summer, dalle 17.00 alle 04.25 Sky Sport Tennis, dalle 19.30 alle 23.00 Sky Sport Arena, Sky Go, Now

17.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: 1° e 2° turno (1° match alle 17.00 Trevisan-Pera, 6° match dalle 17.00 Cocciaretto/Sherif-Begu/Sorribes Tormo) – WTA TV, dalle 17.00 alle 04.30 SuperTennis HD, SuperTenniX

20.00 Volley femminile, Europei: Italia-Romania – Rai 3, Sky Sport Summer, Rai Play, Sky Go, Now

20.30 Basket femminile, Europei under 16: ottavi, Italia-Grecia – YouTube FIBA The Basketball Channel

