ATP e WTA Cincinnati 2023, rinviati a domani i match di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Martina Trevisan

L’incontro valido per il Masters 1000 di Cincinnati tra il britannico Daniel Evans e Lorenzo Musetti è stato sospeso e rinviato a domani a causa della pioggia, che ha sorpreso i due mentre si preparavano ad iniziare la sfida, dato che era stato appena effettuato il sorteggio ed il britannico avrebbe dovuto iniziare al servizio.

La sospensione, inizialmente temporanea, è diventata definitiva attorno alle 4.00 del mattino italiano, le 22.00 in Ohio, con un comunicato degli organizzatori apparso su Twitter. Il match dell’azzurro, così come tutti quelli non conclusi o neppure iniziati oggi, verrà disputato domani.

Tra gli altri incontri saltati vi sono l’altro match del torneo ATP Masters 1000 tra Lorenzo Sonego ed il qualificato russo Alexander Shevchenko, e quello del torneo WTA 1000 tra la qualificata azzurra Martina Trevisan e la padrona di casa statunitense Bernarda Pera, i quali non erano neppure iniziati.

L’ANNINCIO DEGLI ORGANIZZATORI

Due to the continuing rain, no more play will take place tonight.#CincyTennis — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 15, 2023

Foto: LaPresse